Порошенко погодив підписом створення Фонду енергоефективності

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про Фонд енергоефективності", спрямований на поліпшення енергоефективності в багатоповерхових житлових будинках.

"Необхідність створення Фонду була зрозуміла десятки років назад, але важливо, що зараз, коли ми його створюємо, він схвалений всіма нашими міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями. Я впевнений, що результати нашої практичної діяльності ми будемо мати вже найближчим часом", – сказав Порошенко під час присвячених підписанню закону заходів, інформує "Слово і діло".

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, закон дозволить домогосподарствам економити при проведенні термомодернізації до 50% споживання енергоресурсів.

Міністр зазначив, що робота Фонду дозволить знизити втрати газу в системі теплопостачання і житловому секторі. За його словами, зараз вони становлять 2,4 мільярда кубометрів і 9 мільярдів кубометрів відповідно.

Крім того, Зубко вважає, що створення Фонду дозволить створити 75 тисяч робочих місць і за термін в 5-8 років запустити ринок послуг в сфері енергоефективності з об'ємом близько 30 мільярдів євро, головними учасниками якого стануть малий і середній бізнес.

Сам фонд займатиметься взаємодією з власниками приватних і багатоквартирних будинків для підвищення енергоефективності будівель і компенсації витрат на проведення таких робіт.

Розмір компенсації буде залежати від того, як змінився клас енергоефективності будівлі після проведення реалізації проекту. Максимальний розмір компенсації складе 50% в разі, якщо ефективність буде підвищена до рівня "А" за міжнародними стандартами.

Планується, що безкоштовні центри техдопомоги в сфері енергоефективності з'являться в кожній області країни за підтримки Європейського союзу.

Контролювати Фонд буде незалежний наглядову раду з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка займатиметься техпідтримкою фонду, інших міжнародних партнерів і українського уряду.

Технічний офіс Фонду буде розробляти типові проекти енергетичної модернізації будинків і фінансових інструментів для їх реалізації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про Фонд енергоефективності" 8 червня.