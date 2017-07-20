Порошенко погодив підписом створення Фонду енергоефективності
"Необхідність створення Фонду була зрозуміла десятки років назад, але важливо, що зараз, коли ми його створюємо, він схвалений всіма нашими міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями. Я впевнений, що результати нашої практичної діяльності ми будемо мати вже найближчим часом", – сказав Порошенко під час присвячених підписанню закону заходів, інформує "Слово і діло".
За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, закон дозволить домогосподарствам економити при проведенні термомодернізації до 50% споживання енергоресурсів.
Міністр зазначив, що робота Фонду дозволить знизити втрати газу в системі теплопостачання і житловому секторі. За його словами, зараз вони становлять 2,4 мільярда кубометрів і 9 мільярдів кубометрів відповідно.
Крім того, Зубко вважає, що створення Фонду дозволить створити 75 тисяч робочих місць і за термін в 5-8 років запустити ринок послуг в сфері енергоефективності з об'ємом близько 30 мільярдів євро, головними учасниками якого стануть малий і середній бізнес.
Сам фонд займатиметься взаємодією з власниками приватних і багатоквартирних будинків для підвищення енергоефективності будівель і компенсації витрат на проведення таких робіт.
Розмір компенсації буде залежати від того, як змінився клас енергоефективності будівлі після проведення реалізації проекту. Максимальний розмір компенсації складе 50% в разі, якщо ефективність буде підвищена до рівня "А" за міжнародними стандартами.
Планується, що безкоштовні центри техдопомоги в сфері енергоефективності з'являться в кожній області країни за підтримки Європейського союзу.
Контролювати Фонд буде незалежний наглядову раду з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка займатиметься техпідтримкою фонду, інших міжнародних партнерів і українського уряду.
Технічний офіс Фонду буде розробляти типові проекти енергетичної модернізації будинків і фінансових інструментів для їх реалізації.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про Фонд енергоефективності" 8 червня.
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