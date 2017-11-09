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Порошенко повідомив про розвиток телемедицини у селі

Порошенко сподівається, що в кожній амбулаторній клініці буде широкосмуговий інтернет, який допоможе пацієнтам консультуватися з лікарем
Президент України Петро Порошенко заявив про плани реформувати медицину в селі, зокрема — розвивати телемедицину.
Порошенко повідомив про розвиток телемедицини у селі Фото: president.gov.ua

"Ми говорили зі Світовим банком під час моєї зустрічі у Вашингтоні, з президентом Кімом. Це буде окрема програма підтримки телемедицини в селі в Україні. Крім того, я буду просити уряд і народних депутатів врахувати витрати на цю програму і в бюджеті 2018 року", - повідомив президент на нараді з питань розвитку сільської медицини, інформує "Громадське".

Порошенко сподівається, що в кожній амбулаторній клініці буде широкосмуговий інтернет, який допоможе пацієнтам консультуватися з лікарем.

"Ми повинні мати широкосмуговий інтернет, зв'язок четвертого покоління — впровадження 4G, необхідне обладнання провести необхідні будівельні роботи, мотивацію для лікаря", — зазначив президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відкрив діапазон 1800 МГц для впровадження в Україні радіотехнології 4G.

 
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11 09 2017 15:44
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