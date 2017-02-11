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Порошенко призначив 231 суддю до місцевих судів

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Президент Петро Порошенко видав чотири укази, якими призначив 231 суддю.
Порошенко призначив 231 суддю до місцевих судів Фото: adm.te.court.gov.ua

Укази №347-350 від 2 листопада доступні на сайті голови держави.

Зокрема, президент призначив 49 суддів місцевих господарських судів, 77 суддів місцевих адміністративних судів та 105 суддів місцевих загальних судів.

Призначено вісім суддів Господарського суду Києва, чотири судді Окружного адміністративного суду Києва, а також один суддя Шевченківського, два - Деснянського та два - Печерського районних судів Києва.

Нагадаємо, вибори голови Конституційного суду України 2 листопада не відбулися.
 

 

 

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02 11 2017 21:18
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