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Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань

Стипендії призначено громадянам з 12 регіонів
Президент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться в указі президента №140 від 23 травня, опублікованому на сайті Адміністрації глави держави.

Згідно з указом, стипендії призначено громадянам з 12 регіонів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив ініціативу Порошенка про призначення 28 довічних стипендій репресованим правозахисникам.

Також президент України Петро Порошенко підписав указ "Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року".

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23 05 2017 21:52
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