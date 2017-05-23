CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань
Стипендії призначено громадянам з 12 регіонів
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Про це йдеться в указі президента №140 від 23 травня, опублікованому на сайті Адміністрації глави держави.
Згідно з указом, стипендії призначено громадянам з 12 регіонів.
Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив ініціативу Порошенка про призначення 28 довічних стипендій репресованим правозахисникам.
Також президент України Петро Порошенко підписав указ "Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року".
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23 05 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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