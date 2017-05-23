Порошенко призначив 23 довічні стипендії правозахисникам, які зазнали переслідувань

Президент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.

Про це йдеться в указі президента №140 від 23 травня, опублікованому на сайті Адміністрації глави держави.

Згідно з указом, стипендії призначено громадянам з 12 регіонів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив ініціативу Порошенка про призначення 28 довічних стипендій репресованим правозахисникам.

Також президент України Петро Порошенко підписав указ "Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року".