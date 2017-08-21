Порошенко призначив керівника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях
"Призначити Куця Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в президентському указі №227/2017 від 21 серпня.
Іншим указом президент звільнив Куця з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області.
Окрім того, Порошенко призначив начальника Управління СБУ в Херсонській області Данила Доценка на посаду начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Нагадаємо, що раніше президент України призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова, звільнивши з цієї посади Віталія Найду, а також змінив керівників СБУ у Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.
Раніше iPress.ua інформував, що Міністерство внутрішніх справ разом Державною прикордонною службою, Нацполіцією, СБУ та Державною фіскальною службою працюють над створенням виконавчого міжвідомчого комітету з питань інтегрованого управління кордонами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків