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Порошенко призначив керівника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

Петро Порошенко провів кадрові ротації в СБУ
Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Куця начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Порошенко призначив керівника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Петро Порошенко. Фото: скріншот

"Призначити Куця Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в президентському указі №227/2017 від 21 серпня.

Іншим указом президент звільнив Куця з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області.

Окрім того, Порошенко призначив начальника Управління СБУ в Херсонській області Данила Доценка на посаду начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, що раніше президент України призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексія Петрова, звільнивши з цієї посади Віталія Найду, а також змінив керівників СБУ у Херсонській, Сумській, Миколаївській, Тернопільській та Запорізькій областях.

Раніше iPress.ua інформував, що Міністерство внутрішніх справ разом Державною прикордонною службою, Нацполіцією, СБУ та Державною фіскальною службою працюють над створенням виконавчого міжвідомчого комітету з питань інтегрованого управління кордонами.

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