Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко призначив Ярмака новим уповноваженим з контролю за діяльністю СБУ

Раніше цю посаду обіймав Анатолій Полях
Президент України Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака новим уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України (СБУ).
Порошенко призначив Ярмака новим уповноваженим з контролю за діяльністю СБУ Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляється в указі № 115/2017 на сайті Адміністрації президента.

"Призначити Ярмака Дмитра Борисовича уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, в березні 2017 року Порошенко звільнив з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Анатолія Поляха.

Як повідомлялося, СБУ заборонила в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.