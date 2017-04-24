ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака новим уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України (СБУ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив Ярмака новим уповноваженим з контролю за діяльністю СБУ
Раніше цю посаду обіймав Анатолій Полях
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляється в указі № 115/2017 на сайті Адміністрації президента.
"Призначити Ярмака Дмитра Борисовича уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, в березні 2017 року Порошенко звільнив з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Анатолія Поляха.
Як повідомлялося, СБУ заборонила в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії.
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24 04 2017 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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