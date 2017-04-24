Порошенко призначив Ярмака новим уповноваженим з контролю за діяльністю СБУ

Раніше цю посаду обіймав Анатолій Полях

Президент України Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака новим уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляється в указі № 115/2017 на сайті Адміністрації президента.

"Призначити Ярмака Дмитра Борисовича уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, в березні 2017 року Порошенко звільнив з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Анатолія Поляха.

Як повідомлялося, СБУ заборонила в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії.