Порошенко розповів про користь Javelin на Донбасі
Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині, передає "Українська правда".
"Раніше українські позиції обстрілювалися з танків, але як тільки вони дізнались, що на озброєння надійшли "Джавеліни", російські танкісти стали відмовлятися виїжджати на позиції", - сказав Порошенко.
За його словами, це надзвичайно ефективний психологічний ефект від надходження "Джавелінів" на озброєння українських Збройних сил.
Також він заявив, що в 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані і здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку.
Нагадаємо, що 30 квітня 2018 року про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.
Згодом Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin уже в Україні.
У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.
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