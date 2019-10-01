Порошенко розповів про користь Javelin на Донбасі

За його словами, це надзвичайно ефективний психологічний ефект

Президент Петро Порошенко заявив, що після того, як Україна отримала на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", танкісти бойовиків почали відмовлятися виїжджати на позиції.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині, передає "Українська правда".

"Раніше українські позиції обстрілювалися з танків, але як тільки вони дізнались, що на озброєння надійшли "Джавеліни", російські танкісти стали відмовлятися виїжджати на позиції", - сказав Порошенко.

За його словами, це надзвичайно ефективний психологічний ефект від надходження "Джавелінів" на озброєння українських Збройних сил.

Також він заявив, що в 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані і здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку.

Нагадаємо, що 30 квітня 2018 року про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.​

Згодом Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin уже в Україні.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.