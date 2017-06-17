Порошенко підписав скасування "закону Савченко"
Закон вносить зміни до частини 5 статті 72 "Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення" Кримінального кодексу України, згідно з яким попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання при засудженні до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині 1 цієї статті, - повідомляє прес-служба президента.
Рада прийняла закон 18 травня, чим фактично скасувала скандальний "закон Савченко".
Як уточнюється в повідомленні прес-служби президента, ухвалення цього закону спрямоване на поліпшення стану забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).
Зазначммо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.
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