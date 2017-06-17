Порошенко підписав скасування "закону Савченко"

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України про правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення".

Закон вносить зміни до частини 5 статті 72 "Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення" Кримінального кодексу України, згідно з яким попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання при засудженні до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині 1 цієї статті, - повідомляє прес-служба президента.

Рада прийняла закон 18 травня, чим фактично скасувала скандальний "закон Савченко".

Як уточнюється в повідомленні прес-служби президента, ухвалення цього закону спрямоване на поліпшення стану забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, прийняла законопроект №5534, який де-факто скасовує положення "закону Савченко" (день у СІЗО за два дні у в'язниці).