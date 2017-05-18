Верховна Рада скасувала положення "закону Савченко"
За закон проголосували 227 народних депутатів.
Депутати повністю переписали частину 5 статті 72 Кримінального кодексу України і встановили, що попереднє ув'язнення зараховується судом у термін покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день.
При цьому, суд може врахувати термін попереднього ув'язнення і пом'якшити покарання, або повністю звільнити ув'язненого від його відбування.
Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.
Закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року. У січні 2016 року, згідно з цим законом, вийшов з в'язниці суддя Ігор Зварич, якого засудили до 10 років в'язниці за хабарництво. Крім того, суд зменшив термін засудженому до 8 років в'язниці Андрію Слюсарчуку, відомому як "доктор Пі", і він вийшов на волю. У квітні вийшов з в'язниці засуджений за вбивство колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, а організатор наймасштабнішої будівельної афери "Еліта-центр" Олександр Волконський (Шахов) вийшов із СІЗО.
До листопада 2016 року за "законом Савченко" достроково звільнили з місць позбавлення волі 8,5 тис. осіб, підлягали звільненню 35 тис. З уже звільнених осіб 906 скоїли повторні злочини, зокрема 27 убивств, 21 заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 12 зґвалтувань, 670 крадіжок, 172 пограбування, 68 розбоїв, 43 шахрайства і 23 хуліганства.
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