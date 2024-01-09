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російська влада утримує цивільних українців без звинувачень, розслідування, суду та доступу до адвокатів – BBC

09 січня 2024, 10:57
російська влада утримує цивільних українців без звинувачень, розслідування, суду та доступу до адвокатів – BBC
Фото: gettyimages.com
Женевська конвенція забороняє взяття в заручники цивільних осіб, які не є учасниками бойових дій.

російська влада незаконно депортує цивільних українців до росії та тримає їх у виправних колоніях і слідчих ізоляторах без пред’явлення звинувачень, розслідування, суду, доступу до адвокатів і призначених дат звільнення.  

Про це повідомляє російська служба BBC.

російська служба BBC 8 січня повідомила, що російська влада утримує тисячі мирних громадян України в колоніях і СІЗО в росії та окупованій Україні за "протидію "спеціальній військовій операції". 

російська влада утримує мирних українських громадян без офіційних протоколів їх затримання, без порушення кримінальних чи адміністративних справ і без розслідувань, тому затримані формально "не існують" у російській пенітенціарній системі та не мають доступу до адвокатів.

російська служба BBC повідомила, що деякі колишні українські цивільні в’язні заявили, що російська влада поводилася з ними "не як з людьми" і катувала. Повідомляється, що Міноборони росії відповіло на запит щодо одного із затриманих цивільних, заявивши, що російська влада утримує затриманого відповідно до "вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими". 

ВВС  зазначає, що Женевська конвенція  забороняє взяття в заручники цивільних осіб, які не є учасниками бойових дій.

BBC також пише, що наразі в міжнародному праві немає механізму звільнення цивільних осіб з полону, а Женевська конвенція дозволяє лише обмін військовополонених на інших військовополонених.

Робота третіх сторін, таких як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), які нещодавно були посередником в обміні полоненими, серед яких були цивільні українці, виявилася життєво важливою для повернення цивільних. 

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що станом на листопад 2023 року в російському полоні перебувало 4337 українців, у тому числі 763 цивільних. Але ВВС зазначає, що ці цифри базуються на даних Червоного Хреста, який не завжди має доступ до місць, де російська влада тримає українських цивільних осіб, включаючи центри ув’язнення та виправні колонії на окупованих територіях.

Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 25 000 українських цивільних вважаються зниклими безвісти і що російські війська, можливо, викрали значну кількість зниклих безвісти. 

BBC цитує проект "Знайди наших", за даними якого у росії та окупованій Україні можуть незаконно утримуватися близько 7500 мирних громадян України. російські та українські правозахисники виявили понад 30 колоній і СІЗО, в яких нібито утримують мирних українців.

тюрмиполоненіцивільний захиствійна в Україніросія окупанти

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