Порошенко сподівається на зустріч з Трампом наступного місяця
Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"В першу чергу, ми користуємося сильною підтримкою обох партій в США", - сказав Порошенко, додавши, що "абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці зі Сполученими Штатами буде дуже ефективним".
Як відомо, Порошенко планує поїздку до Вашингтона наступного місяця. Він висловив надію на зустріч зі своїм новим американським колегою вперше після їх розмови, під час якої Президент України привітав Трампа з перемогою на виборах в листопаді.
"Це буде моє велике задоволення, і, я думаю, що це буде ефективна зустріч з огляду на моє враження про телефонну розмову", - сказав він.
За словами Порошенка, під час дзвінка Трамп виглядав дуже зацікавленим тим, що відбувається в Україні та просив прокоментувати ситуацію на сході України і в Криму.
Український лідер повідомив, що протягом останніх декількох тижнів спостерігається зростання насильства на сході України. Зокрема, минулого місяця 22 українських військовослужбовців були вбиті, а угода про припинення вогню порушувалася 1500 разів.
"Це повна відповідальність Путіна", - сказав український лідер.
Як відомо, обраний президент США в якості однієї зі своїх головних цілей зовнішньої політики вирішив поліпшити відносини з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час президентської кампанії він сказав, що перегляне позицію США щодо незаконності анексії Кримського півострову. Нещодавно він сказав, що готовий послабити санкції стосовно Росії в рамках угоди, спрямованої на скорочення запасів ядерної зброї.
Раніше iPress.ua повідомляв, що адміністрація президента України готує зустріч Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа вже в лютому 2017 року.
Нагадаємо, Петро Порошенко увечері 24 листопада провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. За день до цього новий президент США поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Зазначимо, що президент Петро Порошенко не буде присутній на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.
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