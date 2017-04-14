Порошенко спростив процедуру взяття на облік і сплати комунальних послуг для переселенців
Згідно із законом, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи, - повідомляє прес-служба глави держави.
Згідно з новою редакцією закону, переселенець має право на оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення за відповідними тарифами, встановленими на послуги і товари для населення. Також передбачається зафіксувати держгарантії прав на отримання переселенцями комунальних послуг за загальними тарифами для населення.
У пояснювальній записці до документа також наголошується, що зустрічаються випадки, коли через відсутність інформації у постачальників комунальних послуг та енергоносіїв про використання певного майна для компактного поселення переселенців замість цін і тарифів, які встановлені державними органами для населення, постачальники таких товарів і послуг встановлюють ціни і тарифи для юридичних осіб, які значно вище.
Підкреслюється, що реалізація закону забезпечить узгодження законодавчих норм, спрямованих на гарантовані права щодо вільного пересування та вільного вибору місця проживання для внутрішньо переміщених осіб.
Раніше Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає компенсацію половини вартості житла учасникам бойових дій на Донбасі та внутрішнім переселенцям.
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