АТОшникам та переселенцям компенсуватимуть 50% вартості житла
Закон про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" повернутий до Верховної Ради за підписом Президента. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Цей закон вводить державну підтримку в розмірі 50% вартості будівництва або придбання доступного житла та пільгового іпотечного житлового кредиту ветеранам війни та внутрішньо переміщеним особам.
Їм надаватимуть допомогу в межах коштів, передбачених держбюджетом на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва або придбання доступного житла на 2010-2017 роки.
Нагадаємо, німецький державний банк KfW надасть кредитне фінансування в обсязі 52 млн євро для програми з будівництва соціального житла для переселенців в Україні.
Також Верховна Рада збільшила одноразову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців з 609 тисяч гривень до 913,5 тис.
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