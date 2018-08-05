Порошенко: В умовах, коли щодня гинуть українці, ми потребуємо миротворців ООН

За його словами, вибори на Донбасі можливі після повної імплементації миротворчої операції

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність введення миротворчої місії ООН на Донбас.

"Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо "холодну війну". Я хочу розчарувати їх - це не "холодна війна". Це - не "холодна війна". Це - гаряча війна. І кожного дня в нас є загиблі мирні мешканці та українські солдати. І в цій ситуації, безумовно, нам потрібні миротворці", - заявив Порошенко в інтерв'ю американському телеканалу CBS News, передає АП.

За його словами, вибори на Донбасі можливі після повної імплементації миротворчої операції.

"Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ", - додав Президент.

Президент зауважив, що введення миротворців ООН це інструмент для того, щоб здійснювати тиск на РФ, щоб вона вивела війська з окупованої території.

Нагадаємо, що формат миротворчої місії є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна розраховує на повномасштабну місію, яка візьме під контроль всю окуповану територію Донбасу включно з державним кордоном. Росія пропонувала тільки "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

Раніше, Президент України Петро Порошенко розповів, що понад 40 країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу.