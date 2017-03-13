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Порошенко вніс у Раду законопроект про заборону подвійного громадянства

Людей з декількома паспортами будуть позбавляти українського громадянства
Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду як невідкладний законопроект про внесення змін до закону про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство (№6175).
Порошенко вніс у Раду законопроект про заборону подвійного громадянства Фото: з вільних джерел

Законопроект зареєстровано в понеділок, 13 березня. Тексту документа, а також супровідних документів на сайті парламенту поки що немає.

"Законопроект стосується вирішення питання подвійного громадянства. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно набула громадянство іноземної держави, буде вважатися такою, яка потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства", - сказав представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу в понеділок, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що цими змінами в законі України будуть уточнені підстави для втрати українського громадянства. За його словами, такою підставою буде вважатися добровільне отримання громадянином України громадянства іншої країни, а також якщо людина не відмовиться від іноземного громадянства протягом певного терміну з моменту отримання українського.

"Це питання стосується тільки ситуацій добровільного отримання громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, тому що там про добровільність мова не йшла", - додав Герасимов.

Зазначимо, згідно з положеннями ст. 4 Конституції України, в Україні діє лише одне громадянство. Однак законодавство не передбачає покарання за наявність паспортів інших країн.

Кілька нардепів і вищих чиновників в Україні мають, крім українського, громадянство інших країн. Зокрема, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великобританії та Угорщини, а нардеп Андрій Артеменко зізнався, що є громадянином Канади.

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13 03 2017 15:05
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