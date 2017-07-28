Порошенко ввів у дію закон про обов’язкові лічильники на воду і тепло

Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується обов’язковий облік тепла і води.

Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси.

"Запровадження норм цього Закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.

У листопаді віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягав на необхідності у найкоротші строки встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку.