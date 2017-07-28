НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується обов’язковий облік тепла і води.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко ввів у дію закон про обов’язкові лічильники на воду і тепло
Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси
Фото: 24smi.com
Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси.
"Запровадження норм цього Закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.
У листопаді віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягав на необхідності у найкоротші строки встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку.
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