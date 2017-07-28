Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко ввів у дію закон про обов’язкові лічильники на воду і тепло

Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси
Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким запроваджується обов’язковий облік тепла і води.
Порошенко ввів у дію закон про обов’язкові лічильники на воду і тепло Фото: 24smi.com

Завдяки обліку люди платитимуть лише за спожиті ними ресурси.

"Запровадження норм цього Закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.

У листопаді віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягав на необхідності у найкоротші строки встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2017 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.