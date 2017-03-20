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В будинках без лічильників змінено розрахунок за опалення

Зміни, внесені цією постановою, забезпечать об'єктивні умови нарахування споживачам без лічильників оплати за послугу теплопостачання
Кабінет міністрів України затвердив формулу розрахунку оплати за теплопостачання для споживачів, у яких відсутні квартирні або будинкові прилади обліку теплової енергії.
В будинках без лічильників змінено розрахунок за опалення Фото:moygrad.kiev.ua

Відповідне рішення закріплене постановою уряду України №156 від 16 березня 2017 року.

Відзначається, що зміни, внесені цією постановою, забезпечать об'єктивні умови нарахування споживачам без лічильників оплати за послугу теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря та фактичного періоду надання послуги.

"Рішення прийнято, щоб уникнути неоднозначного трактування норм підприємствами-виробниками або виконавцями послуг з централізованого опалення, що призводить до невідповідності нарахованої плати змін температури зовнішнього повітря протягом місяця", – йдеться в поясненні до документа.

Передбачається забезпечення справедливого перерозподілу плати між місяцями опалювального сезону (теплий місяць – менша сума, холодний місяць – більше сума).

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку розробило будівельну норму, завдяки якій послуги на тепло для населення стануть дешевшими на 15%.

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20 03 2017 15:23
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