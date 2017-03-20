В будинках без лічильників змінено розрахунок за опалення
Відповідне рішення закріплене постановою уряду України №156 від 16 березня 2017 року.
Відзначається, що зміни, внесені цією постановою, забезпечать об'єктивні умови нарахування споживачам без лічильників оплати за послугу теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря та фактичного періоду надання послуги.
"Рішення прийнято, щоб уникнути неоднозначного трактування норм підприємствами-виробниками або виконавцями послуг з централізованого опалення, що призводить до невідповідності нарахованої плати змін температури зовнішнього повітря протягом місяця", – йдеться в поясненні до документа.
Передбачається забезпечення справедливого перерозподілу плати між місяцями опалювального сезону (теплий місяць – менша сума, холодний місяць – більше сума).
Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку розробило будівельну норму, завдяки якій послуги на тепло для населення стануть дешевшими на 15%.
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