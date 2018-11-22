Порошенко виступив проти законопроекту щодо кримінальної відповідальності за наклеп У БПП обіцяють не голосувати за цей законопроект

Президент України Петро Порошенко не підтримує законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп".

Фото: president.gov.ua

Про це в четвер, 22 листопада, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар президента Святослав Цеголко. "Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", – сказав Цеголко. Нагадаємо, група народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка" – Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Великін – 20 листопада законопроектом №9306 запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Автори ініціативи хочуть доповнити Кримінальний кодекс статтею 151 (2) "Наклеп" і передбачити санкцію до 3 років позбавлення волі.

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