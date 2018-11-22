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Порошенко виступив проти законопроекту щодо кримінальної відповідальності за наклеп

У БПП обіцяють не голосувати за цей законопроект
Президент України Петро Порошенко не підтримує законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп".
Порошенко виступив проти законопроекту щодо кримінальної відповідальності за наклеп Фото: president.gov.ua

Про це в четвер, 22 листопада, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", – сказав Цеголко.

Нагадаємо, група народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка" – Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Великін – 20 листопада законопроектом №9306 запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Автори ініціативи хочуть доповнити Кримінальний кодекс статтею 151 (2) "Наклеп" і передбачити санкцію до 3 років позбавлення волі.

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22 11 2018 20:27
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