ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко не підтримує законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за наклеп".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко виступив проти законопроекту щодо кримінальної відповідальності за наклеп
У БПП обіцяють не голосувати за цей законопроект
Фото: president.gov.ua
Про це в четвер, 22 листопада, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар президента Святослав Цеголко.
"Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", – сказав Цеголко.
Нагадаємо, група народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка" – Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Великін – 20 листопада законопроектом №9306 запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за наклеп. Автори ініціативи хочуть доповнити Кримінальний кодекс статтею 151 (2) "Наклеп" і передбачити санкцію до 3 років позбавлення волі.
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