Порошенко задекларував ще майже 1 млн грн доходів від вкладів у банку

Глава держави вніс зміни до своєї декларації

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 5 березня, задекларував ще майже 1 млн гривень процентного доходу від вкладів у Міжнародний інвестиційний банк.

Про це йдеться в повідомленні про значні зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Порошенко задекларував 915 тис. 260 грн доходів від вкладів в МІБ: 531 тис. 643 грн, 283 тис. 543 грн і 100 тис. 74 грн.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Президент Петро Порошенко задекларував дохід в сумі 1 млн 29 тис. 785 грн у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є він сам.

За даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко - перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Також акціями банку володіють син президента України Олексій Порошенко (0,0061%), дружина Гладковського - Юлія Гладковська (0,000001%) і Катерина і Сергій Ворушиліни (2,5994% і 2,5984% відповідно).