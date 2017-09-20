Порошенко закликав ООН розслідувати український слід в ракетній програмі КНДР

Президент України Петро Порошенко закликав Раду безпеки ООН провести розслідування щодо українського сліду у розробках ядерних і ракетних програм КНДР.

"Дозвольте мені підтвердити заклик України до Ради безпеки ООН провести детальне розслідування щодо розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї з метою виявлення будь-якої можливої зовнішньої допомоги Пхеньяну в цій сфері", - заявив він під час загальних дебатів 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Порошенко наголосив, що Українська держава, яка у свій час відмовилася від ядерної зброї, засуджує ядерні випробування та багаторазові запуски балістичних ракет, здійснені Північною Кореєю.

"Ми рішуче виступаємо за посилення заходів, спрямованих на припинення незаконної діяльності Пхеньяну та повернення Північної Кореї у міжнародно-правове поле",- додав Порошенко.

Нагадаємо, що авторитетна американська газета The New York Times із посиланням на експертний аналіз, який містить оцінки американських розвідувальних агентств, повідомила, що успіх Північної Кореї у випробуваннях міжконтинентальної балістичної ракети став можливий завдяки придбанню на чорному ринку ракетних двигунів, ймовірно, з українського заводу "Південмаш", що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. Джерелом цього аналізу названо експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Згодом експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, заявив, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.