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Порошенко закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам'яті

"Ми проти політизації чутливих питань спільного історичного минулого"
Україна підтримує ініціативу про перегляд змін у польському законодавстві про Інститут національної пам'яті.
Порошенко закликав Польщу переглянути положення закону про Інститут Нацпам Фото: president.gov.ua

"Підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про інститут національної пам’яті – і розраховуємо, що буде переглянуто також положення, які стосуються оцінки українців", - заявив Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у польському селі Сагринь, де взяв участь у відкритті Меморіалу пам'яті українців, загиблих від рук польської армії 1944 року, інформує сайт глави держави.

Він зазначив, що українська сторона є прихильником професійного діалогу на рівні істориків.

"Ще раз кажу, ми проти політизації чутливих питань спільного історичного минулого", - підкреслив він.

Раніше, польський Сейм скасував кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у злочинах нацистів. Однак прийняті зміни не стосуються "українських статей".

Нагадамо, що сьогодні президент Польщі Анджей Дуда відвідав Луцьк, де вшанував пам'ять загиблих під час "Волинської трагедії".

Раніше, джерело в дипломатичних колах повідомило, що Порошенко і Дуда не змогли домовитися про спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії. За даними джерела, українська сторона пропонувала разом ушанувати пам'ять жертв Волинської трагедії у Волинській області, а потім разом відвідати Сагринь. Польська сторона від спільного заходу відмовилася.

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08 07 2018 16:41
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