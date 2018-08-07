Президент Польщі в Луцьку вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії, - ФОТО
У храмі почалася жалобна меса за участю польського президента, повідомляють "Волинські новини".
У Старому місті, де стоїть костел, перекрили в'їзд, охорона працює в посиленому режимі. Поліція перевіряє людей на вході в Старе місто на наявність заборонених предметів, інформує "Цензор.НЕТ".
"Літургійний колір сьогодні чорний, адже нагадує про ненависть як нестачу любові. Тому незалежно від віросповідання ми вшановуємо пам'ять постраждалих людей, любов повинна примирити", - звернувся до присутніх на месі єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ Віталій Скомаровський.
Під час спільної молитви митрополит Львівський Римсько-католицької церкви, архієпископ Мечислав Мокшицький закликав пам'ятати історію і визнати гріхи як шлях до примирення, проявити смирення і не нести ненависть із покоління в покоління.
Також молилися і за припинення війни в Україні.
Під час меси всі присутні потиснули руки тим, хто стояв поруч.
Після завершення молитви президент Польщі подарував Луцькій єпархії хрест на пам'ять про замордованих поляків.
Нагадаємо, що Петро Порошенко також візьме участь у заходах, приурочених до 75-ї річниці Волинської трагедії. Президент України відвідає село Сагринь у Польщі, де відкриє Меморіал пам'яті українців. Порошенко також відвідає Волинську область, однак спільних заходів із польським президентом не передбачено.
Раніше, джерело в дипломатичних колах повідомило, що Порошенко і Дуда не змогли домовитися про спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії. За даними джерела, українська сторона пропонувала разом ушанувати пам'ять жертв Волинської трагедії у Волинській області, а потім разом відвідати Сагринь. Польська сторона від спільного заходу відмовилася.
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