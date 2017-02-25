Порошенко затвердив терміни цьогорічних призовів та звільнення строковиків

Президент України Петро Порошенко визначив терміни проведення в поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Петро Порошенко підписав відповідний указ № 44/2017 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2017 році", - повідомила прес-служба президента України.

Наголошується, що реалізація цього указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов'язаних з підготовкою та проведенням зазначених заходів.

Так, згідно із законодавством, із Збройних сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці-строковики, які мають ступінь вищої освіти "спеціаліст" або "магістр" та вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнені в запас у травні - червні та у жовтні - листопаді 2017 року.

Інші військовослужбовці-строковики, які вислужили встановлені строки, будуть звільнятися в запас у квітні - червні і жовтні - грудні цього ж року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також буде здійснюватися навесні і восени: у квітні - травні та жовтні - листопаді 2017 року.

Президент України своїм указом доручив Кабінету міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

Уряд, обласні, Київська міська державна адміністрація повинні забезпечити виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням зазначених заходів, а Міністерство інфраструктури України має забезпечити перевезення звільнених у запас військовослужбовців та призовників.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2017 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня цього року.

Нагадаємо, Петро Порошенко доручив створити в Україні іменні стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.