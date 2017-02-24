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В Україні з’являться іменні стипендії на честь наймолодших загиблих на Майдані

Найкращим студентам, молодим науковцям та учням буде призначено державні стипендії на честь героїв Небесної сотні
Петро Порошенко доручив створити в Україні іменні стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика і Дмитра Максимова.
В Україні з’являться іменні стипендії на честь наймолодших загиблих на Майдані Фото:tsn.ua

"Президент доручив уряду встановити іменні стипендії на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні Н.Войтовича, Ю.Поправки, У.Голоднюка, Р.Гурика, Д.Максимова", - повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

Устим Голоднюк, 19 років. Родом з Тернопільщини. Загинув 20 лютого 2014 року внаслідок вогнепального поранення в голову, отриманого біля верхнього виходу станції метро "Хрещатик", що на Інститутській. Герой України. 

Назарій Войтович, 17 років. Родом з Тернопільщини. Загинув 20 лютого 2014 року, теж на Інститутській внаслідок вогнепального поранення в голову. Герой України. 

Юрій Поправка, 18 років. Родом з Київщини. Учасник Революції гідності. Загинув у квітні 2014 року, перебуваючи у полоні в окупованому Слов’янську. Герой України. 

Роман Гурик, 19 років. З Івано-Франківська. Загинув 20 лютого 2014 року в центрі Києва від пострілу снайпера у голову. Герой України. 

Дмитро Максимов, 19 років. З Києва. Загинув 19 лютого 2014 року від поранень, отриманих внаслідок вибуху бойової гранати, кинутої міліцією під час штурму протестувальників на Майдані Незалежності. Герой України.

Нагадаємо, 152 млн грн, які вже стягнені з членів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича, хочуть розподілити між родинами Героїв Небесної сотні і вбитих в АТО військовослужбовців.

 
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24 02 2017 15:52
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