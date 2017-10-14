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Порошенко заявив, що Україна неодмінно буде в НАТО

Гройсман назвав за якої умови
Президент Петро Порошенко під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі сказав, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного Альянсу.
Порошенко заявив, що Україна неодмінно буде в НАТО Фото: zn.ua

"Попереду у вас - роки виснажливого вишколу. Держава не пошкодує зусиль, щоб якнайкраще підготувати вас до захисту Вітчизни. Саме вам і будувати, і боронити незалежну державу XXI століття. Наполеон, кажуть, стверджував, що у ранці кожного солдата лежить маршальський жезл. Немає жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри. Можливо, майбутній Президент. І можливо, навіть, - генеральний секретар НАТО, бо Україна обов’язково стане членом Альянсу", - підкреслив Порошенко, повідомляє "Укрінформ".

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, що реформування Збройних сил України з метою відповідності їх у середньостроковій перспективі базовим стандартам НАТО є одним із пріоритетів уряду.

"Сьогодні українська армія є потужним сучасним європейським військом, здатним виконувати завдання будь-якої складності. Подальше реформування Збройних сил є одним із пріоритетів роботи уряду, щоб у середньостроковій перспективі наша армія відповідала всім базовим стандартам НАТО, а Україна за своїм оборонним, економічним та інтелектуальним потенціалом приступила до кінцевої, поглибленої, фактичної інтеграції в Альянс", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, що Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТООкрім того, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.

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14 10 2017 13:18
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