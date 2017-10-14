Порошенко заявив, що Україна неодмінно буде в НАТО

Президент Петро Порошенко під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі сказав, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного Альянсу.

"Попереду у вас - роки виснажливого вишколу. Держава не пошкодує зусиль, щоб якнайкраще підготувати вас до захисту Вітчизни. Саме вам і будувати, і боронити незалежну державу XXI століття. Наполеон, кажуть, стверджував, що у ранці кожного солдата лежить маршальський жезл. Немає жодного сумніву, що серед цих не за віком змужнілих підлітків стоять майбутні офіцери і генерали, посли та міністри. Можливо, майбутній Президент. І можливо, навіть, - генеральний секретар НАТО, бо Україна обов’язково стане членом Альянсу", - підкреслив Порошенко, повідомляє "Укрінформ".

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, що реформування Збройних сил України з метою відповідності їх у середньостроковій перспективі базовим стандартам НАТО є одним із пріоритетів уряду.

"Сьогодні українська армія є потужним сучасним європейським військом, здатним виконувати завдання будь-якої складності. Подальше реформування Збройних сил є одним із пріоритетів роботи уряду, щоб у середньостроковій перспективі наша армія відповідала всім базовим стандартам НАТО, а Україна за своїм оборонним, економічним та інтелектуальним потенціалом приступила до кінцевої, поглибленої, фактичної інтеграції в Альянс", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, що Україна отримала доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО. Окрім того, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.