ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив начальника УСБУ в Луганській області
Козловський був призначений на посаду начальника УСБУ в березні 2015 року
Фото: president.gov.ua
"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", - йдеться в указі глави держави від 23 квітня.
Козловський був призначений на посаду начальника УСБУ в березні 2015 року.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 квітня, відсторонив голову "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка від займаної посади.
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