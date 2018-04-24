Порошенко звільнив начальника УСБУ в Луганській області Козловський був призначений на посаду начальника УСБУ в березні 2015 року

Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Козловського з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Фото: president.gov.ua

"Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області", - йдеться в указі глави держави від 23 квітня. Козловський був призначений на посаду начальника УСБУ в березні 2015 року. Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 квітня, відсторонив голову "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка від займаної посади.

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