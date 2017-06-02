Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко звільнив трьох голів РДА у різних областях

Указ про звільнення торкнувся чиновників з Одеської, Чернігівської та Сумської областей
Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА Одеської, Чернігівської та Сумської областей.
Порошенко звільнив трьох голів РДА у різних областях Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у розпорядженнях, розміщених на сайті президента.

Згідно з розпорядженням, у відповідності з поданими заявами були звільнені голова Саратської райдержадміністрації Одеської області Михайло Лев та голова Носівської райадміністрації Чернігівської області Віктор Міщук.

А ось голова Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області Валерія Олещенко, згідно з розпорядженням президента від 6 лютого, звільнена відповідно до ч. 9 ст. 118 Конституції, яка говорить, що обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Нагадаємо, 3 лютого президент Петро Порошенко звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій Одеської області, включно з головою Ширяївської райадміністрації Тарасом Бойком, який намагався поставити запитання Порошенку під час його виступу в Одесі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2017 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat