Порошенко звільнив трьох голів РДА у різних областях

Указ про звільнення торкнувся чиновників з Одеської, Чернігівської та Сумської областей

Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА Одеської, Чернігівської та Сумської областей.

Про це йдеться у розпорядженнях, розміщених на сайті президента.

Згідно з розпорядженням, у відповідності з поданими заявами були звільнені голова Саратської райдержадміністрації Одеської області Михайло Лев та голова Носівської райадміністрації Чернігівської області Віктор Міщук.

А ось голова Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області Валерія Олещенко, згідно з розпорядженням президента від 6 лютого, звільнена відповідно до ч. 9 ст. 118 Конституції, яка говорить, що обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Нагадаємо, 3 лютого президент Петро Порошенко звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій Одеської області, включно з головою Ширяївської райадміністрації Тарасом Бойком, який намагався поставити запитання Порошенку під час його виступу в Одесі.