Порошенко звільнив трьох голів РДА у різних областях
Про це йдеться у розпорядженнях, розміщених на сайті президента.
Згідно з розпорядженням, у відповідності з поданими заявами були звільнені голова Саратської райдержадміністрації Одеської області Михайло Лев та голова Носівської райадміністрації Чернігівської області Віктор Міщук.
А ось голова Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області Валерія Олещенко, згідно з розпорядженням президента від 6 лютого, звільнена відповідно до ч. 9 ст. 118 Конституції, яка говорить, що обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
Нагадаємо, 3 лютого президент Петро Порошенко звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій Одеської області, включно з головою Ширяївської райадміністрації Тарасом Бойком, який намагався поставити запитання Порошенку під час його виступу в Одесі.
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