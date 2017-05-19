Порошенкові варто готуватись до "незручних запитань" від Меркель, - DW
Як пише Deutsche Welle, канцлерка ФРН може задати президенту "незручні запитання".
Під час зустрічі йтиметься передусім про ситуацію на Донбасі і реалізацію Мінських угод, але також і про реформи в Україні.
"Нинішній візит до Берліна буде для Порошенка вже одинадцятим - він бував у німецькій столиці приблизно стільки разів, скільки всі його попередники разом узяті", - повідомляє видання.
Утім, співрозмовники DW у Берліні вказують на те, що на тлі цих успіхів український президент "може очікувати від канцлерки і незручних запитань".
Зазначається, що запитання можуть стосуватись спроб перешкоджати діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і стосовно зобов'язання громадських організацій подавати е-декларації.
"У Берліні зі стурбованістю спостерігають за нападками, яких зазнає новостворене НАБУ, а також за спробами перекроїти законодавство про електронне декларування", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня відбулися телефонні переговори за участю Петра Порошенка, Франсуа Олланда, Ангели Меркель та Володимира Путіна. Лідери країн Нормандської четвірки обговорили пасхальне перемир'я на Донбасі та підтвердили прихильність Мінським угодам.
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