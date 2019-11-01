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Посадовці оборонного заводу закупили несправні приціли до мінометів, збитки оцінено у 2,72 млн грн

Оборонний завод під орудою чоловіка голови ДАСУ запідозрили в махінаціях з прицілами для мінометів
Прокуратура підозрює посадових осіб заводу "Маяк" (що входить до Укроборонпрому) у закупівлі несправних прицілів до мінометів на 2,72 мільйона гривень без укладання контракту.
Посадовці оборонного заводу закупили несправні приціли до мінометів, збитки оцінено у 2,72 млн грн Фото: УНІАН

13-19 червня 2018 року завод "Маяк" провів тендер на закупівлю прицілів МПМ-44М для мінометів на загальну суму 2,72 мільйона гривень. При цьому, за рехультатами тендеру з переможцем торгів - компанією "Радіоаптека" - не уклали договору, хоча приціли заводу доставили. Натомість, розрахунки за приціли здійснило дочірнє підприємство державного заводу.

Зазначається, що після отримання прицілів, їх відправили на Шепетівський ремонтний завод. Правоохоронці підозрюють, що такі приціли були несправними.

"Завод "Маяк" входить до концерну "Укроборонпром" і відомий виробництвом мінометів "Молот", від розривів якого з 2016 року загинуло 13 військовослужбовців. З березня 2018 року очолює Володимир Гаврилов – колишній чоловік та співмешканець Лідії Гаврилової, яка очолює Державну аудиторську службу України і яку НАБУ підозрює в незаконному збагаченні", - повідомляють "Наші гроші", посилаючись на ухвалу Оболонського суду.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання прокуратури, та надав тимчасовий доступ до документів дочірнього підприємства державного заводу "Маяк".

Нагадаємо, Державна аудиторська служба здійснила перевірку Київського бронетанкового заводу за період з 1 січня 2012 року по кінець вересня 2018 року та виявила порушення на десятки мільйонів гривень.

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11 01 2019 13:15
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