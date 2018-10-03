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Повстанці почали залишати Східну Гуту

Перша група бойовиків залишила Східну Гуту
Частина повстанців, що продовжують бойові дії проти сирійських урядових військ, почали залишати Східну Гуту в Сирії, що перебуває в облозі.
Повстанці почали залишати Східну Гуту Фото: AFP

Рішення про евакуацію ухвалили під час консультацій представників ООН із лідерами повстанців, - повідомляє "Радіо Свобода".

Також організація Джейш аль-Іслам повідомила, що представників Хаят Тахрір аш-Шам переводять в провінцію Ідліб.

Раніше в ООН повідомили про обстріл гуманітарного конвою в Сирії.

5 березня Організація Об’єднаних Націй не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли провладних військ.

За даними спостерігачів, кількість загиблих внаслідок обстрілу в Східній Гуті перевищила 900 людей.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.
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10 03 2018 11:59
ТЕГИ: ООН, Сирія
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