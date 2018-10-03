Повстанці почали залишати Східну Гуту
Рішення про евакуацію ухвалили під час консультацій представників ООН із лідерами повстанців, - повідомляє "Радіо Свобода".
Також організація Джейш аль-Іслам повідомила, що представників Хаят Тахрір аш-Шам переводять в провінцію Ідліб.
Раніше в ООН повідомили про обстріл гуманітарного конвою в Сирії.
5 березня Організація Об’єднаних Націй не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли провладних військ.
За даними спостерігачів, кількість загиблих внаслідок обстрілу в Східній Гуті перевищила 900 людей.
Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.
Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.
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