Повстанці почали залишати Східну Гуту

Частина повстанців, що продовжують бойові дії проти сирійських урядових військ, почали залишати Східну Гуту в Сирії, що перебуває в облозі.

Рішення про евакуацію ухвалили під час консультацій представників ООН із лідерами повстанців, - повідомляє "Радіо Свобода".

Також організація Джейш аль-Іслам повідомила, що представників Хаят Тахрір аш-Шам переводять в провінцію Ідліб.

Раніше в ООН повідомили про обстріл гуманітарного конвою в Сирії.

5 березня Організація Об’єднаних Націй не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли провладних військ.

За даними спостерігачів, кількість загиблих внаслідок обстрілу в Східній Гуті перевищила 900 людей.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію,яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.