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Пожежу на ринку "Північний" в Одесі ліквідували

Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів
Пожежу на ринку в Одесі ліквідовано, загиблих і потерпілих немає.
Пожежу на ринку "Північний" в Одесі ліквідували Фото: 048.ua

Про це повідомив спікер ГУ ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, пише 112.ua.

За останніми даними, вогонь охопив майже 700 кв. метрів торгових павільйонів.

"У гасінні пожежі брали участь 6 одиниць основної та 5 одиниць допоміжної техніки та 60 чоловік особового складу. На місці працює оперативно-слідча група і встановлює причину загоряння", – повідомив Андрій Мельник.

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа.

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22 04 2017 22:50
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