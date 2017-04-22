CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПожежу на ринку в Одесі ліквідовано, загиблих і потерпілих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пожежу на ринку "Північний" в Одесі ліквідували
Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів
Фото: 048.ua
Про це повідомив спікер ГУ ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, пише 112.ua.
За останніми даними, вогонь охопив майже 700 кв. метрів торгових павільйонів.
"У гасінні пожежі брали участь 6 одиниць основної та 5 одиниць допоміжної техніки та 60 чоловік особового складу. На місці працює оперативно-слідча група і встановлює причину загоряння", – повідомив Андрій Мельник.
Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа.
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