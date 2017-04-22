Пожежу на ринку "Північний" в Одесі ліквідували Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів

Пожежу на ринку в Одесі ліквідовано, загиблих і потерпілих немає.

Фото: 048.ua

Про це повідомив спікер ГУ ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, пише 112.ua. За останніми даними, вогонь охопив майже 700 кв. метрів торгових павільйонів. "У гасінні пожежі брали участь 6 одиниць основної та 5 одиниць допоміжної техніки та 60 чоловік особового складу. На місці працює оперативно-слідча група і встановлює причину загоряння", – повідомив Андрій Мельник. Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа.

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