Працівник НАБУ п'яний за кермом зруйнував пам'ятник у Києві
Відзначається, що аварія сталася о 5:29 ранку 14 травня.
"За даними відеокамер посольства, на Подолі джип Лексус держномер АА9777ВЕ зробив епічну аварію: вилетівши на тротуар, зніс пам'ятник з довоєнним трактором навпроти ресторану "Самогон" і врізався через 60 метрів в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні "Автомайдану" у Facebook.
Відзначається, що "Автомайдан" випадково виявився на місці ДТП.
"І тут ціла послідовність вказує на причетність держслужбовця. Моментально були зняті номери з джипа (НЕ поліцією), якийсь непонятний таксист в кульок почав діставати документи з джипа .. о 7.00 водієві джипа Довгому Олексію Анатолійовичу 12.02.1991 р.н. стало погано і його відвезли до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/AutoMaidanUkraine
"Автомайдан" наголошує, що простий запит в Гугл видає декларацію працівника НАБУ з ім’ям та датою народження такими ж, як на посвідченні водія винуватця ДТП.
Нагадаємо, 23 квітня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, за кермом якого перебував співробітник військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий в стані алкогольного сп'яніння. Після бійок і фізичного опору Ярового все-таки доставили у відділок поліції, де на нього було складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.
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