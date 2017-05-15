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Працівник НАБУ п'яний за кермом зруйнував пам'ятник у Києві

Повідомляється, що водієві джипа стало погано і його відвезли до лікарні
Працівник НАБУ Олексій Довгий, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив на Подолі пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус.
Працівник НАБУ п Фото: facebook.com/AutoMaidanUkraine

Відзначається, що аварія сталася о 5:29 ранку 14 травня. 

"За даними відеокамер посольства, на Подолі джип Лексус держномер АА9777ВЕ зробив епічну аварію: вилетівши на тротуар, зніс пам'ятник з довоєнним трактором навпроти ресторану "Самогон" і врізався через 60 метрів в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні "Автомайдану" у Facebook

Відзначається, що "Автомайдан" випадково виявився на місці ДТП. 

"І тут ціла послідовність вказує на причетність держслужбовця. Моментально були зняті номери з джипа (НЕ поліцією), якийсь непонятний таксист в кульок почав діставати документи з джипа .. о 7.00 водієві джипа Довгому Олексію Анатолійовичу 12.02.1991 р.н. стало погано і його відвезли до лікарні", - йдеться в повідомленні. 


Фото: facebook.com/AutoMaidanUkraine

"Автомайдан" наголошує, що простий запит в Гугл видає декларацію працівника НАБУ з ім’ям та датою народження такими ж, як на посвідченні водія винуватця ДТП. 

Нагадаємо, 23 квітня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Honda Civic, за кермом якого перебував співробітник військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий в стані алкогольного сп'янінняПісля бійок і фізичного опору Ярового все-таки доставили у відділок поліції, де на нього було складено протоколи за статтями 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції) КУпАП.

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15 05 2017 11:12
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