Працівника прокуратури Донецької області підозрюють у співпраці з бойовиками

Національна поліція заявляє про виявлення в лавах прокуратури Донецької області колишнього бойовика "ДНР".

Як повідомляють у поліції Донеччини, співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрали доказову базу щодо співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.

"Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України, було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів. Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах", – розповіли правоохоронці.

На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.

Зараз йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як зазначають правоохоронці, підслідний співпрацювати з поліцейськими відмовляється.

Нагадаємо, поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.