Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Працівника прокуратури Донецької області підозрюють у співпраці з бойовиками

За словами правоохоронців, підслідний співпрацювати з поліцейськими відмовляється
Національна поліція заявляє про виявлення в лавах прокуратури Донецької області колишнього бойовика "ДНР".
Працівника прокуратури Донецької області підозрюють у співпраці з бойовиками Фото: news.pn

Як повідомляють у поліції Донеччини, співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрали доказову базу щодо співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.

"Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України, було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів. Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах", – розповіли правоохоронці.

На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.

Зараз йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як зазначають правоохоронці, підслідний співпрацювати з поліцейськими відмовляється.

Нагадаємо, поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2018 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.