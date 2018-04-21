Працівника прокуратури Донецької області підозрюють у співпраці з бойовиками
Як повідомляють у поліції Донеччини, співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрали доказову базу щодо співробітника територіальної прокуратури, який у 2014 році здійснював перевірку автотранспорту та осіб у захопленому бойовиками населеному пункті Бахмутського району.
"Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" Кримінального кодексу України, було встановлено, що чоловік, 1982 року народження, навесні 2014 року після окупації рідного міста не виїхав, а примкнув до лав терористів. Бойовики озброїли чоловіка вогнепальною та автоматичною зброєю, з якою новобранець ніс службу на блокпостах", – розповіли правоохоронці.
На той час підозрюваний працював в органах юстиції, а після служби в рядах окупантів пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду територіального прокурора.
Зараз йому вже повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Як зазначають правоохоронці, підслідний співпрацювати з поліцейськими відмовляється.
Нагадаємо, поліція Донецької області з 2015 року оголосила про підозру 2070 бойовикам.
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