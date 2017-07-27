НОВИНИУ Мукачеві поліцейські спільно з працівниками кіберполіції та співробітниками Управління захисту економіки проводять слідчі дії з виявлення фактів підробки документів працівниками "Закарпатгазу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці проводять обшуки у філії "Закарпатгазу" в Мукачеві
Із заявою про підробку документів звернувся керівник внутрішньої служби безпеки
Фото: Getty Images
"Із заявою в поліцію звернувся керівник внутрішньої служби безпеки ВАТ "Закарпатгаз". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.358 Кримінального кодексу (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів)", - повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області у Facebook.
Зазначають, що в рамках кримінального провадження Мукачівський районний суд дозволив проведення обшуку.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) прийшло з обшуками в головний офіс ПАТ "Укрнафта".
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