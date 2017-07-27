Правоохоронці проводять обшуки у філії "Закарпатгазу" в Мукачеві Із заявою про підробку документів звернувся керівник внутрішньої служби безпеки

У Мукачеві поліцейські спільно з працівниками кіберполіції та співробітниками Управління захисту економіки проводять слідчі дії з виявлення фактів підробки документів працівниками "Закарпатгазу".

Фото: Getty Images

"Із заявою в поліцію звернувся керівник внутрішньої служби безпеки ВАТ "Закарпатгаз". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.358 Кримінального кодексу (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів)", - повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області у Facebook. Зазначають, що в рамках кримінального провадження Мукачівський районний суд дозволив проведення обшуку. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) прийшло з обшуками в головний офіс ПАТ "Укрнафта".

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