НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в головному офісі ПАТ "Укрнафта".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "Укрнафти"
В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством
Фото: з вільних джерел
"Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року", - повідомляє у Facebook компанія.
В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи.
Нагадаємо, що 18 травня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких було обрано новий склад наглядової ради.
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