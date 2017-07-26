Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "Укрнафти"

В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в головному офісі ПАТ "Укрнафта".
НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "Укрнафти" Фото: з вільних джерел

"Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року", - повідомляє у Facebook компанія.

В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи.

Нагадаємо, що 18 травня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких було обрано новий склад наглядової ради.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.