НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "Укрнафти" В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в головному офісі ПАТ "Укрнафта".

Фото: з вільних джерел

"Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року", - повідомляє у Facebook компанія. В "Укрнафті" зазначають, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи. Нагадаємо, що 18 травня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких було обрано новий склад наглядової ради.

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