Представники Європейської кіноакадемії згадали про Сенцова і Серебренникова
"Те, що відбувається з Олегом Сенцовим – величезна неповага до культури і свободи творчості. Ми повинні говорити про тих, хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти", – сказала членкиня Європейської кіноакадемії, польська режисерка Агнежка Голланд під час церемонії, інформує "Радіо Свобода".
Рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи, зазначив заступник голови Європейської кіноакадемії Майк
"Фільм Серебренникова "Літо" виграв у цьому році премію Європейської кіноакадемії кращого художника-постановника. Його арешт посилає творчій спільноті Росії чіткий сигнал – якщо хтось посміє поставити під сумнів ідеологію держави, то стане наступним", – підкреслила Голланд.
Також, "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року. Фільм Павла Павліковського зібрав усі основні нагороди.
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