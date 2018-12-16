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Представники Європейської кіноакадемії згадали про Сенцова і Серебренникова

В іспанській Севільї ввечері 15 грудня відбулася 31-а церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії (European Film Award​)
Під час церемонії згадали про ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і російського режисера, художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у шахрайстві і який заперечує свою провину.
Представники Європейської кіноакадемії згадали про Сенцова і Серебренникова

​"Те, що відбувається з Олегом Сенцовим – величезна неповага до культури і свободи творчості. Ми повинні говорити про тих, хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти", – сказала членкиня Європейської кіноакадемії, польська режисерка Агнежка Голланд під час церемонії, інформує "Радіо Свобода".

Рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи, зазначив заступник голови Європейської кіноакадемії Майк

"Фільм Серебренникова "Літо" виграв у цьому році премію Європейської кіноакадемії кращого художника-постановника. Його арешт посилає творчій спільноті Росії чіткий сигнал – якщо хтось посміє поставити під сумнів ідеологію держави, то стане наступним", – підкреслила Голланд.

Також, "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року. Фільм Павла Павліковського зібрав усі основні нагороди.

 

 

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16 12 2018 12:26
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