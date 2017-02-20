Пред'явлено підозру банкіру в розкраданні 129 млн грн
"Оперативники Департаменту захисту економіки і слідчі Головного слідчого управління Національної поліції встановили одного з організаторів фінансової афери, яка призвела до неплатоспроможності банку. Займаючи посаду заступника голови правління банківської установи, чиновник організував проведення незаконних форексних операцій на міжбанківському валютному ринку. Він заздалегідь знав, що такі дії призведуть до мільйонних збитків і банкрутства банку", – повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції.
З метою присвоєння незаконно виведених активів, банкір став власником і головою правління банку-контрагента. Зазначена банківська організація була другим учасником незаконних форексних операцій.
Під час слідства було доведено, що сума збитку становить 129 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, вона може бути значно більше.
В даний час слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту захисту Національної економіки поліції повідомили власникові банку-голови правління про підозру за ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Співробітники Національної поліції проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для встановлення всіх учасників фінансової операції та причетних осіб до розтрати активів банку, а також притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією викрили у Черкаській області розтрату чиновниками державних коштів, виділених на ремонт доріг.
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