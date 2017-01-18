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Прем'єр Молдови запевняє, що Додон не зможе розірвати зв'язки з ЄС

Угода з Євросоюзом є складовою частиною програми діяльності уряду, і цей документ передбачає проведення реформ, покликаних поліпшити добробут громадян країни
Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Прем Ігор Додон Фото: ЕРА

Так в інтерв'ю Associated Press прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп прокоментував заяву президента Ігоря Додона про можливе анулювання угоди про асоціацію з ЄС.

"Заява Додона - це політична риторика. Конституція не дозволяє президентові робити такі заяви і приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з ЄС", - заявив Філіп.

Глава молдавського уряду підкреслив, що угода з Євросоюзом є складовою частиною програми діяльності уряду, і цей документ передбачає проведення реформ, покликаних поліпшити добробут громадян країни.

Щодо заяв Додона про поглиблення співпраці з Євразійським союзом, прем'єр Філіп зазначив, що "статус Ігоря Додона не надає йому права давати такі обіцянки".

Нагадаємо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

Зазначимо, що раніше сьогодні президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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