Прем'єр Молдови запевняє, що Додон не зможе розірвати зв'язки з ЄС
Так в інтерв'ю Associated Press прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп прокоментував заяву президента Ігоря Додона про можливе анулювання угоди про асоціацію з ЄС.
"Заява Додона - це політична риторика. Конституція не дозволяє президентові робити такі заяви і приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з ЄС", - заявив Філіп.
Глава молдавського уряду підкреслив, що угода з Євросоюзом є складовою частиною програми діяльності уряду, і цей документ передбачає проведення реформ, покликаних поліпшити добробут громадян країни.
Щодо заяв Додона про поглиблення співпраці з Євразійським союзом, прем'єр Філіп зазначив, що "статус Ігоря Додона не надає йому права давати такі обіцянки".
Нагадаємо, правляча в Молдові коаліція виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.
Зазначимо, що раніше сьогодні президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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