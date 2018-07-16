Президент Чехії Мілош Земан заснув на саміті НАТО

Земан залишився сидіти на стільці, тоді як його колеги піднялися, щоб зробити спільне фото

13 липня в Брюсселі президент Чехії Мілош Земан заснув під час церемонії фотографування на саміті НАТО.

Про це стало відомо завдяки знімкам, викладених в соціальних мережах, повідомляють "Українські новини".

На знімках Мілош Земан залишився сидіти на стільці, тоді як його колеги піднялися, щоб зробити спільне фото.

Як повідомляє польський портал Wiadomosci, 73-річний політик хворіє на цукровий діабет, що могло стати однією з причин поганого самопочуття на саміті.

Нагадаємо, в Єврокомісії пояснили, чому її президент Жан-Клод Юнкер "падав" під час саміту НАТО.