ПОЛІТИКА НОВИНИ13 липня в Брюсселі президент Чехії Мілош Земан заснув під час церемонії фотографування на саміті НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Чехії Мілош Земан заснув на саміті НАТО
Земан залишився сидіти на стільці, тоді як його колеги піднялися, щоб зробити спільне фото
Фото: instagram.com/szczygiel_mariusz
Про це стало відомо завдяки знімкам, викладених в соціальних мережах, повідомляють "Українські новини".
На знімках Мілош Земан залишився сидіти на стільці, тоді як його колеги піднялися, щоб зробити спільне фото.
Як повідомляє польський портал Wiadomosci, 73-річний політик хворіє на цукровий діабет, що могло стати однією з причин поганого самопочуття на саміті.
Нагадаємо, в Єврокомісії пояснили, чому її президент Жан-Клод Юнкер "падав" під час саміту НАТО.
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16 07 2018 18:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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