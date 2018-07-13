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У Єврокомісії пояснили, чому Юнкер "падав" під час саміту НАТО, - ВІДЕО

У Юнкера стався напад ішіасу
Європейська комісія заперечує, що її президент Жан-Клод Юнкер був нетверезий на саміті НАТО в Брюсселі, стверджуючи, що причина незвичайного поведінки Юнкера - вплив ліків від ішіасу.
У Єврокомісії пояснили, чому Юнкер "падав" під час саміту НАТО, - ВІДЕО Жан-Клод Юнкер. Фото: europressa.com

Представник Єврокомісії заявив, що це був "аж надто болючий напад ішіасу, що супроводжувався судомами", повідомляє ВВС.

Коли репортер запитав, чи був Юнкер п'яний, представник відповів, що питання "більш ніж нетактовне".

"Я не думаю, що це витончено, я не думаю, що це справедливо", - сказав він, додавши, що після того, як напад пройшов, Юнкер взяв участь у вечері.

Ішіас - це запалення сідничного нерва, яке проявляється досить вираженою клінічною симптоматикою, сильно обмежує рухову активність хворого та змінює його емоційний стан. Він проявляється сильним болем в попереку, сідниці та по задній поверхні ноги, в той час, як причина локалізована в попереково-крижовому відділі хребта. Начастіше симптоми ішіасу виникають у людей середнього віку, хоча найперші прояви можуть з'явитись набагато раніше і починаються із ниючого болю в попереку.

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13 07 2018 19:16
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