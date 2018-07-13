У Єврокомісії пояснили, чому Юнкер "падав" під час саміту НАТО, - ВІДЕО

Європейська комісія заперечує, що її президент Жан-Клод Юнкер був нетверезий на саміті НАТО в Брюсселі, стверджуючи, що причина незвичайного поведінки Юнкера - вплив ліків від ішіасу.

Представник Єврокомісії заявив, що це був "аж надто болючий напад ішіасу, що супроводжувався судомами", повідомляє ВВС.

Коли репортер запитав, чи був Юнкер п'яний, представник відповів, що питання "більш ніж нетактовне".

"Я не думаю, що це витончено, я не думаю, що це справедливо", - сказав він, додавши, що після того, як напад пройшов, Юнкер взяв участь у вечері.