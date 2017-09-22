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Президент Франції підписав трудову реформу, проти якої влаштовували мітинги

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній
Президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.
Президент Франції підписав трудову реформу, проти якої влаштовували мітинги Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Макрон підписав укази про реформу, яка раніше викликала масові протести, в прямому ефірі французького телебачення.

"Ця реформа вступить в силу, як тільки будуть опубліковані укази", - сказав Макрон, додавши, що перші заходи, такі як право на дистанційну роботу, почнуть застосовуватися "протягом найближчих кількох днів". Про це повідомляє Le Figaro.

"Всі реформи, що містяться в цих указах, почнуть застосовуватися не пізніше 1 січня наступного року", - сказав він.

Реформа в трудовій сфері була однією з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії. Він обіцяв створити робочі місця і зробити країну більш конкурентоспроможною.

Профспілки незадоволені реформою і вважають, що вона проводиться на користь великих компаній. 

Завдяки запропонованим реформам компаніям буде простіше звільняти співробітників, переговори між роботодавцями і працівниками в невеликих фірмах будуть децентралізовані.

Крім того, пропонується встановити верхню межу для компенсацій за помилкове звільнення, що звільнить компанії від загрози непередбачуваних збитків, який зараз визначається рішенням арбітражного суду.

Реформи скасовують вимогу погоджувати масові скорочення у великих компаніях з розміром їх глобальної прибутку, їм буде дозволено звільняти працівників, грунтуючись виключно на показниках прибутковості всередині країни.

Нагадаємо, по всій території Франції 12 вересня відбулися масштабні протести протести проти трудової реформи. У протестах взяли участь понад 400 тисяч осіб.

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