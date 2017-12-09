CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПо всій території Франції у вівторок відбулися масштабні протести протести проти трудової реформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції в протестах проти трудової реформи взяли участь 400 тис. осіб
Реформа в трудовій сфері була одним з головних обіцянок Макрона під час передвиборної кампанії
Фото:Le Figaro
У протестах взяли участь понад 400 тисяч осіб, - повідомив голова спілки профспілок Франції CGT Філліпп Мартінес, інформує Le Figaro.
Дані поліції про кількість учасників не наводяться.
Зазначимо, у Франції у вівторок починаються вуличні акції проти запланованих урядом трудових реформ, спрямованих на досягнення більшої гнучкості на ринку праці.
Акції протесту ініціював другий за величиною профспілковий союз країни CGT.
Нагадаємо, популярність президента Франції Еммануеля Макрона продовжує стрімке падіння і в серпні він втратив ще 14 пунктів.
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12 09 2017 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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