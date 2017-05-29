Президент НАТО: конфлікти в Україні, Грузіїта Молдові становлять небезпеку для всіх
За словами Аллі, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, важливі для західних країн.
"Ми визнаємо ті неймовірні зусилля, які Грузія показала в останні роки з точки зору посилення демократії. У Грузії вражаючі результати. Гадаю, наша присутність тут доводить, що ми дуже цінуємо ваші зусилля. Ми завжди розглядаємо питання, пов'язані з вашим регіоном. Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, але і всіх західних країн, що відбувається в регіоні важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові", - сказав Аллі в інтерв'ю агентству IPN, пише видання Грузія Online.
За його словами, конфлікти в Грузії, Україні та Молдові становлять небезпеку для всіх.
"Відповідно, наш меседж в тому, що ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень", - заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.
Нагадаємо, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі в ході зустрічі в суботу з президентом ПА НАТО Паоло Аллі попросив його про допомогу в поліпшенні оновлюваної програми національної безпеки країни.
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