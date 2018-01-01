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Президент Петро Порошенко привітав українців з Новим роком, – ВІДЕО

Він пообіцяв, що як президент забезпечить політичні умови, необхідні для економічного піднесення
Президент України Петро Порошенко виступив з традиційним новорічним привітанням.
Президент Петро Порошенко привітав українців з Новим роком, – ВІДЕО Фото: president.gov.ua

Перш за все президент згадав про нещодавній обмін полоненими на Донбасі і привітав українських військових.

"Давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося-таки вирвати з ворожих катівень. Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми й надалі будемо зміцнювати нову армію, – нашу гордість і нашу славу", – сказав Порошенко.

"Крізь штучні лінії розмежування" він звернувся до Криму і Севастополя, Донецька та Луганська:

"Брати й сестри, ваш дім – Україна… А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю – настане час – проженемо та покараємо".

Також президент привітав міжнародних партнерів, згадав у своїй промові рішення США про постачання Україні сучасної оборонної зброї та продовження санкцій ЄС проти країни-агресора.

"І неначе під ялинку лягло рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту дев’ятого року", – додав Порошенко.

Не оминув увагою глава держави і надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС:

"Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане в нагоді. І всіх нас – із впевненим та безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно – здійснилося".

"Хай і не без помилок, але рухаємся вперед. Після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку. За все, чого країна досягла, – величезна подяка кожному з вас. Це – результат спільної праці. У новому році Уряд має прискорити темпи зростання. Потрібне підвищення рівня життя,  відчутне для більшості українців. І це нам – по силах", – зазначив Порошенко.

Він пообіцяв, що як президент забезпечить політичні умови, необхідні для економічного піднесення.

"У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, – слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, – навпаки, відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність. Оптимізм, віра у свою країну, у свої сили – наш головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога, але працювати так, ніби все залежить від нас. Бажаю громадянам України і українцям всього світу миру, щастя, добробуту! З Новим роком!", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що у 2017 році українці змогли довести світу, що здатні на великі звершення та перемоги.

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01 01 2018 00:01
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