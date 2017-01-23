Президентом ПАРЄ на 2017 рік переобрано Педро Аграмунта

Він був єдиним претендентом на цю посаду

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно обрала Педро Аграмунта на посаду свого президента на річний термін.

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Наприкінці року піднімалося питання про те, щоби завадити його обранню на другий рік через претензії до його діяльності, однак ця ідея не знайшла достатньої підтримки, - повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування – за регламентом асамблеї, перезатвердження президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є лише одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру.

"Я зроблю все, щоби гідним чином керувати ПАРЄ попри всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт закликав зберігати діалог із російським парламентом.

Українська делегація в ПАРЄ заявляла про бажання поставити під сумнів повноваження президента асамблеї Педро Аграмунта.