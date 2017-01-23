Президентом ПАРЄ на 2017 рік переобрано Педро Аграмунта
Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Наприкінці року піднімалося питання про те, щоби завадити його обранню на другий рік через претензії до його діяльності, однак ця ідея не знайшла достатньої підтримки, - повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування – за регламентом асамблеї, перезатвердження президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є лише одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру.
"Я зроблю все, щоби гідним чином керувати ПАРЄ попри всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.
Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт закликав зберігати діалог із російським парламентом.
Українська делегація в ПАРЄ заявляла про бажання поставити під сумнів повноваження президента асамблеї Педро Аграмунта.
У свою чергу віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Аграмунт зазнав впливу через часті поїздки в Москву.
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