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Президентом ПАРЄ на 2017 рік переобрано Педро Аграмунта

Він був єдиним претендентом на цю посаду
Парламентська асамблея Ради Європи офіційно обрала Педро Аграмунта на посаду свого президента на річний термін.
Президентом ПАРЄ на 2017 рік переобрано Педро Аграмунта Фото:i.lb.ua

Аграмунт був президентом асамблеї в 2016 році. Наприкінці року піднімалося питання про те, щоби завадити його обранню на другий рік через претензії до його діяльності, однак ця ідея не знайшла достатньої підтримки, - повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Переобрання Аграмунта провели, уникнувши голосування – за регламентом асамблеї, перезатвердження президента проводиться автоматично, якщо на виборах президента є лише одна кандидатура. Жоден інший член асамблеї не висунув свою кандидатуру.

"Я зроблю все, щоби гідним чином керувати ПАРЄ попри всі складнощі, з якими стикається асамблея", - заявив Аграмунт.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт закликав зберігати діалог із російським парламентом.

Українська делегація в ПАРЄ заявляла про бажання поставити під сумнів повноваження президента асамблеї Педро Аграмунта.

У свою чергу віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Аграмунт зазнав впливу через часті поїздки в Москву.

 

 

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23 01 2017 13:58
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