Продавати м'ясо і молоко на ярмарках у Києві можна лише з холодильників, – КМДА

Як повідомляють у КМДА, за умови підвищених температур у літній період та з метою дотримання законодавства щодо якості та безпечності харчових продуктів реалізація швидкопсувної продукції на столичних ярмарках допускається лише за умови суворого та неухильного дотримання температурного режиму зберігання не більше +6°C.

"У разі фіксації порушень на ярмарках, організаторами яких є комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, та районні адміністрації, департамент буде ініціювати припинення роботи такої ярмарки до осені", – розповів директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Андрій Мельничук.

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Це стосується м'яса свіжого та м'ясопродуктів, ковбасних та м'ясних виробів, молока та молочних продуктів, риби свіжої, мороженої, копченої, в'яленої та інших продуктів, умови зберігання та реалізації яких вимагають дотримання вищевказаної температури.

Крім того, на сільськогосподарський ярмарок не допускається продукція, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу та без наявності документів про проходження і підтвердження її безпечності та якості.

"На численні прохання киян, відновлюючи продаж риби, молока та м'яса на столичних ярмарках, ми значно посилюємо контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері продуктової безпеки та правил організації ярмарків", – зазначив Андрій Мельничук.