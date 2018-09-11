Продаж пулу активів банків на шість мільярдів гривень зірвався через технічний збій, – ФГВФО
Як повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ФГВФО спільно з Національним Банком України майже рік готував проведення торгів великого пулу активів, що перебувають в заставі НБУ. Продаж мав відбутися через спеціалізований майданчик ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (дочірня компанія First Financial Network (FFN).
До пулу увійшли активи трьох банків – АТ "Дельта Банк", АТ "ЄВРОГАЗБАНК" і ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК" на суму понад 5,8 млрд грн.
"Аукціон передбачав голландську модель. Зі свого боку Фонд гарантування провів усі необхідні підготовчі роботи. Отже з технічних причин торги не відбулися. Даний пул буде виставлено на повторні торги у стислі терміни", – заявили у ФГВФО.
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