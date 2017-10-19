Прокуратура Криму розслідує обшуки та затримання кримських татар
Громадська організація "КримSOS" надала правоохоронним органам інформацію про затримання та обшуки кримських татар на початку жовтня.
"Установлено, що 02.10.2017 представниками незаконно створених правоохоронних органів на території Сімферопольського району проведено незаконні обшуки будинків 4 кримських татар, після чого останніх затримано та доставлено до будівлі "ФСБ Російської Федерації", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.
Відкриті кримінальні провадження за статтями "незаконне позбавлення волі" та "порушення недоторканності житла".
Нагадаємо, що після обшуків і затримань кримських татар 11 жовтня в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні. Причина штрафу - "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку".
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