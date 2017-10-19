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Прокуратура Криму розслідує обшуки та затримання кримських татар

Відкриті кримінальні провадження за статтями "незаконне позбавлення волі" та "порушення недоторканності житла"
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо обшуків та затримання кримських татар.
Прокуратура Криму розслідує обшуки та затримання кримських татар Фото: gordonua.com

Громадська організація "КримSOS" надала правоохоронним органам інформацію про затримання та обшуки кримських татар на початку жовтня.

"Установлено, що 02.10.2017 представниками незаконно створених правоохоронних органів на території Сімферопольського району проведено незаконні обшуки будинків 4 кримських татар, після чого останніх затримано та доставлено до будівлі "ФСБ Російської Федерації", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.

Відкриті кримінальні провадження за статтями "незаконне позбавлення волі" та "порушення недоторканності житла".

Нагадаємо, що після обшуків і затримань кримських татар 11 жовтня в анексованому Криму вісьмом чоловікам присудили штрафи і відпустили. Ще шестеро залишаються в ув'язеннні. Причина штрафу - "одночасне перебування у громадських місцях, що спричинило порушення громадського порядку".

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19 10 2017 18:59
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