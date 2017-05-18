Прокуратура оформила підозру Сталіну і Берії
У грудні 2015 року прокуратурою Автономної Республіки Крим було розпочате розслідування у відповідному кримінальному провадженні, - йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури.
"За півтора роки у ході досудового слідства до державних архівів направлено 53 запити, 52 - до вищих навчальних закладів та 67 - до наукових бібліотек. Інформація збиралася по всіх державних установах на території України. Отриману інформацію опрацьовано та складено 103 протоколи огляду вказаних документів", - йдеться у заяві.
Згідно із повідомленням, прокуратура направила запити про міжнародну правову допомогу до Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан і Російської Федерації.
"Окрім цього оглянуто 310 томів кримінальної справи, у якій 13.01.2010 винесено постанову, згідно з якою Голодомор Українського народу 1932-1933 років визнано геноцидом, а представників органів державної влади СРСР Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича та інших визнано винними в організації та скоєнні зазначеного злочину", - сказано у заяві.
Повідомляється, що на сьогоднішній день встановлено понад 250 сімей – потенційних потерпілих, а в якості свідків та потерпілих допитано 63 особи, з яких – 45 мешканців тимчасово окупованої території АР Крим.
В цьому кримінальному провадженні складено реєстр осіб щодо яких особисто та їх сімей представниками Радянської влади були вчинені дії з насильницького переселення.
Також повідомляється, що у висновку експерта Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної Академії Наук України зазначено, що саме насильницьке переселення у 1944 році понад 225 тисяч представників кримськотатарського народу та інших національних груп з території півострову "для проживання до непристосованих районів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, вчиненого представниками органів державної влади Радянського Союзу, призвело до часткового фізичного їх знищення".
Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення АР Крим Світлана Блудова підписала повідомлення про підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР.
Повідомлення про підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей підписала начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення АР Крим Світлана Блудова.
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