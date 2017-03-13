Прокуратура Польщі викликає Дональда Туска на допит

Голову Євроради допитають у справі проти колишніх співробітників спецслужб

Районна прокуратура у Варшаві викликала на допит президента Європейської ради Дональда Туска у зв'язку зі справою проти колишніх співробітників спецслужб

Йдеться про події 2010 року, коли Туск був прем'єр-міністром Польщі.

"Дональда Туска викликано як свідка у справі проти колишніх керівників військових контррозвідувальних служб (SKW), яким було пред'явлено звинувачення у співпраці зі спецслужбами іншої країни без дозволу прем'єр-міністра", - заявив прокурор Міхал Дзєканський (Michal Dziekanski), йдеться у заяві прокуратури, інформує агентство Reuters.

Нагадаємо, що Дональда Туска переобрали головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в рідній Польщі.

Польща, яка намагалася заблокувати переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради, погрожувала зірвати саміт ЄС.