CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРайонна прокуратура у Варшаві викликала на допит президента Європейської ради Дональда Туска у зв'язку зі справою проти колишніх співробітників спецслужбПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокуратура Польщі викликає Дональда Туска на допит
Голову Євроради допитають у справі проти колишніх співробітників спецслужб
Дональд Туск. Фото: PAP/Radek Pietruszka
Йдеться про події 2010 року, коли Туск був прем'єр-міністром Польщі.
"Дональда Туска викликано як свідка у справі проти колишніх керівників військових контррозвідувальних служб (SKW), яким було пред'явлено звинувачення у співпраці зі спецслужбами іншої країни без дозволу прем'єр-міністра", - заявив прокурор Міхал Дзєканський (Michal Dziekanski), йдеться у заяві прокуратури, інформує агентство Reuters.
Нагадаємо, що Дональда Туска переобрали головою Європейської ради на другий термін, незважаючи на антипатії до його кандидатури в рідній Польщі.
Польща, яка намагалася заблокувати переобрання Дональда Туска президентом Європейської ради, погрожувала зірвати саміт ЄС.
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